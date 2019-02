Ülo Niinemets Kovalenko magistritöös viitamata jäänud otsetõlkest: see ei ole aktsepteeritav

Küsimusele, missuguse mahu juures võib ühe lõputöö puhul rääkida plagiaadist, sõnab Niinemets, et ette ei ole antud mingit aktsepteeritud kriteeriumi. “Juba üks sõnasõnalt esitatud lause on plagiaat, kui see ei ole jutumärkides ja algallikas pole selgelt välja toodud. Samas mahukama töö puhul võib väga vabalt juhtuda, et algul kopeeritakse eri tekstidest asju kokku ja mõni osa tekstist võib ununeda muutmata või viitamata. See on lohakus, laiskus, süvenematus, austuse puudumine teise ja enda teksti vastu,” sõnab Niinemets Delfile antud kommentaaris.

“Üleüldse sellist kopeeri-kokku-praktika ma oma tudengitele mitte mingil juhul ei soovita. Tuleks otsast lõpuni ise kirjutada. Isegi oma varasemast tööst lõikude kopeerimine ehk enesplagiaat on taunitav,” toob Niinemets näite.

“Lõikude ja lehekülgede kaupa teksti kopeerimine on teadlik tegevus ja seda ei saa minu meelest kuidagi vabandada hooletuse, unustamise või muu sellisega. Sellisel juhul on kogu töö puhul tegemist olulise loomevargusega ja on õigustatud kogu töö tunnistamine plagiaadiks,” lisab Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets.