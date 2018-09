Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Jaanus Randma

Jaanus Randma on pikaajaline Eesti rahvatantsuliikumise eestvedaja. 1996. aastast on ta Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambli Tarbatu kunstiline juht. Lisaks pühendunud tööle kodumaal on ta tegelenud ka Eesti rahvatantsu populariseerimisega väljaspool Eestit, näiteks Uus-Meremaal, Austraalias ja Lõuna-Koreas. Randma juhitud Tarbatu rahvatantsuansamblil on üle saja liikme ja seitse tantsurühma.

Erialase karjääri jooksul on Randma lisaks rahvatantsuansambli Tarbatu juhendamisele loonud ka mitmeid tantse. Teiste hulgas näiteks 2014. aasta tantsupeo „Puudutuse aeg“ tants „Lilled juustes“ ning „Laanetants“, mida tantsiti 2018. aasta Tartumaa tantsupeol.