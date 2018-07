Ülle Madise: tubakatoodete väljapaneku keeld on põhiseaduspärane ja aitab ennetada noorte suitsetama hakkamist

Eelnõu menetlemisel on tuginetud mitmele uuringule, mis kinnitavad, et tubakatoodete väljapanek mõjutab noori suitsetamisega alustama. Mitmed teadusuuringud näitavad, et alaealiste seas on kolm populaarseimat sigaretimarki need, mida kõige rohkem reklaamitakse ning mis saavad väljapanekus kõige rohkem ruumi. Uuringu autorid järeldasid, et sigaretipakkide silma alt ära panemine vähendaks alaealiste eksponeeritust sigarettide kaubamärkidele lausa 83 protsenti.

Samamoodi nagu reklaami, on õiguskantsleri kinnitusel hinnatud ka väljapaneku mõju noortele. Maailma Terviseorganisatsioon käsitab seda kui üht reklaami vormi just selle uudsuse, kujunduse ja värvide tõttu ning reklaam mõjub tõendatult noortele – see ärgitab noori suitsetamisega alustama ning säilitab nende huvi suitsetamise vastu. Alaealised on tubakatoodete reklaami suhtes kõige vastuvõtlikumad ning selle vastu puuduvad teised, kuid sama tõhusad meetmed.

Seega nähtub asjakohasest statistikast, et alaealiste kokkupuuted tubakatoodetega on Eestis märkimisväärsed. Tubakatoodete negatiivne tervisemõju on üldiselt teada ning see avaldub ka rahvatervise statistikas. Keeluga kaasnev kogukulu müügisektorile hinnanguliselt 0,3–2 miljonit eurot ei ole tähtsusetu, kuid see ei kaalu õiguskantsleri kinnitusel üles rahva tervise ja eriti alaealiste tervise kaitseks võetud meetmete asjakohasust. Seega saab tubaktatoodete väljapaneku keeldu pidada vajalikuks.