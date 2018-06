Ülle Madise: riiki ei tohi juhtida nagu aktsiaseltsi ja robotametnikke ei ole tarvis

Riigikogu arutas täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigireformi ja hea halduse põhialuseid. Õiguskantsler Ülle Madise ütles oma ettekandes, et riiki ei tohi juhtida nagu aktsiaseltsi ja robotametnikke ei ole tarvis.

"Muidugi võib öelda, et Eestis hakatakse palju rohkem väärtust looma, kui muudetakse valitsemise mudelit. Oleks see nii lihtne, oleks see küllap ammu tehtud, ent kahjuks pole põhiseaduslike institutsioonide võimu jaotusel majanduskasvuga erilist seost," märkis õiguskantsler. Madise hinnangul kõneleb see seos pigem tasakaalustatud ja mõistliku valitsemise ehk praeguse mudeli kasuks. "Kõige olulisemat puudust ei saa ravida põhiseadust ümber kirjutades või riigimasinat putitades, kui just ei ole kavas peavalu giljotiiniga ravida," ütles Madise.

Nii-öelda riigimasin vajab Madise hinnangul järjekindlat hooldust ja võimalik, et praegu ka üht suuremat muudatust, kuid sellegi võti pole teab mis meelelahutuslik. "Vaja on riigimehelikku juhtimist igal tasandil, vaja on seda, et igaüks teeb oma tööd iga päev väga hästi," ütles õiguskantsler. "Mõistan, see ei tundu küllalt ambitsioonikas –palju visa igapäevast tööd, vähe kirge ja ainus mõõdik, et igaüks küsib iga päev: "Mida ma täna riigipalgalisena inimeste heaks tegin? Kas ma täna menetlesin või ma täna lahendasin?"," lisas ta. "Õiguskantsleri ametis näeme kahjuks menetlemist, menetlemist ja menetlemist väga palju," nentis Madise.