Ülle Madise: poliitilise välireklaami keeld korraga riigikokku ja europarlamenti kandideerijaile on seaduslik

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodulehel on avaldatud teade, mille kohaselt on 23. jaanuarist kuni 3. märtsini 2019 keelatud Riigikogu valimistel kandideerijate välireklaam, mida esitletakse

välireklaamina Euroopa Parlamendi valimisteks. Tarand küsis Madiselt, kas kas PPA eelkirjeldatud seisukoht vastab seadusele.

Riigikogu valimiste aktiivse agitatsiooni ajal on poliitiline välireklaam Madise sõnul keelatud hoolimata sellest, et reklaamil võib olla ka mõni muu eesmärk. "Inimene, kes riigikogu valimistel ei kandideeri, võib sel perioodil teha Euroopa Parlamendi valimisteks poliitilist välireklaami juhul, kui reklaamis ei ole viidet riigikogu

valimistel kandideerivale erakonnale ega riigikogu valimiste kampaania sisule," märkis Madise.

"Leian, et PPA seisukoht on kooskõlas seadustega ja muudab kandideerijate jaoks olukorra selgemaks," ütles õiguskantsler. Kui keegi riigikogu valimistel kandideerijaist peaks püüdma välireklaami keelust

mööda hiilida väitega, et tegu on hoopis Euroopa Parlamendi valimisteks mõeldud reklaamiga, tuleks politseil Madise sõnul niikuinii sekkuda.