Ülle Madise: inimesed ei tohi õigusküsimuste ajas muutumise tõttu kannatada

"Tegemist on keerulise õigusliku küsimusega, kus ajaloolaste ja juristide seisukohad on ajas muutunud. Võimalik, et teada olevate faktide ja nende seoste pinnal ei olegi võimalik ühtainust vaieldamatult õiget järeldust teha. Seesuguses olukorras ei tohi aga kannatada inimesed, kes juba on loetud sünnijärgseks Eesti Vabariigi kodanikuks ja kellele on antud Eesti Vabariigi pass," kommenteeris Madise ERR-ile.

"Nende isikut tõendavate dokumentide kehtivusaja lõppedes ei ole politsei- ja piirivalveametil kohustust kodakondsuse küsimust ümber hinnata. Seda ei nõua ükski seadus ega kohtulahend. Neile inimestele tuleb põhiseadusest ja seadustest lähtudes dokumendi kehtivusaja lõppedes väljastada uus pass," sõnas Madise.

Madise rõhutas, et võimalikke õiguslikke vaidlusi kodakondsuse ja selle omamise tingimuste asjus tuleb arutada eraldi. "Juba kodanikuna määratletud inimestele uute dokumentide väljaandmine ei loo õiguspärast ootust neile, kelle Eesti kodakondsusesse kuulumist ei ole riik varem tuvastanud ja kes taotlevad Eesti kodaniku isikut tõendavaid dokumente esimest korda," lausus ta.