Ülle Madise: elatisraha suurus peab lähtuma lapse vajadusest, mitte vanema sissetulekust

Elatise küsimuste reguleerimisel on Madise sõnul üks tuumküsimus see, et milline peaks olema summa või elatise määr, mille ulatuses lapse nimel elatist nõudev vanem ei pea lapse kulusid ja vajadusi tõendama. Elatise fikseeritud miinimummäär lihtsustab õiguskantsleri arvates lapse nimel elatise nõudmist, kuna elatist nõudev vanem ei pea kuni selle määrani lapse kulusid tõendama.

Kui kehtivate normide järgi on summa, mida elatist nõudev vanem ei pea tõendama 250 eurot ehk pool kuupalga alammäärast, siis on Madise hinnangul ilmne, et uue korra järgi ei tohiks tõendamist mittevajav miinimummäär olla drastiliselt madalam. Lisaks on küsitav, kas miinimumelatise summat on vaja eraldi kehtestada, kui on kindlaks määratud summa, mille piires elatist nõudev vanem ei pea lapse kulusid tõendama.

Õiguskantsler toonitas, et vanema sissetuleku sidumisel elatiskalkulaatoriga tuleb läbi mõelda, kuidas kalkulaator saaks arvestada ka vanema muu varaga, nagu kinnistud või väärtpaberid ning ebatraditsiooniliste sissetulekuallikatega. Samuti on oluline, et

kalkulaatorisse sisestatav vanema sissetuleku protsent põhineks Eesti oludele tugineval analüüsil. Eelnõu väljatöötamiskavatsuses pakutud protsent põhineb aga Saksamaa mudelil, mis ei pruugi Eestis asjakohast tulemust anda.