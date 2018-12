Ülle Madise: Eesti jaoks on 101-liikmeline riigikogu optimaalne

Õiguskantsleri poole pöördunud inimene soovis teada, kui palju oleks võimalik Eesti valimissüsteemi arvestades vähendada riigikogu liikmete arvu ilma, et see ohustaks demokraatiat.

„Parimal juhul on riigikogus esindatud kõik Eesti rahva hulgas enim levinud vaated ja huvid ning riigikogu on esinduslik läbilõige ühiskonnast, koosnedes erineva elukogemusega inimestest eri elualadelt. Sel juhul on lootust, et seaduseelnõude arutamisel tõkestatakse arusaadamatud või rumalad normid, paljastatakse paheline õigusloome ning tuuakse avalikku arutellu erinevate huvide ja vaadetega inimeste hääl,” ütles Madise oma vastuses. „Mõistagi ei pruugi alati nii minna, ent oma kogemuse põhjal söandan väita, et riigikogu liikmete isiklik panus on paljudel juhtudel aidanud elulisi probleeme lahendada ning objektiivselt kõlbmatuid norme tõkestada.”

Õiguskantsler tõi välja professor Rein Taagepera teadustöö „Seats and Votes: A Generalization of the Cube Law of Elections” aastast 1973, mis näitab, et ühiskonnas levinud vaadete esindamiseks peetakse üldjuhul sobivaks esinduskogu, mille liikmete arv on umbes kuupjuur riigi rahvaarvust. „Kui parlamendis on kohti vähem, jääb rohkem vaateid ja huve esindamata. Eesti jaoks on 101-liikmeline riigikogu seega optimaalne,” märkis Madise.