ÜLLATUS | Eesti Päevalehe lugejaid ootab homse lehe vahel maailmameistri Kelly Sildaru plakat!

Kelly Sildaru poster

Delfi ja Eesti Päevalehe toimetus rõõmustab, et Eesti on saanud juurde ühe maailmameistri. Loodame, et USA-s Park Citys toimunud rennisõidu finaalvõistlusel võidetud kuldmedal kompenseerib natukenegi vigastuse tõttu vahele jäänud taliolümpiat. Tähistagem Kelly Sildaru võitu koos ühe suure plakatiga, mille leiab homse Eesti Päevalehe vahelt!