Üliohtlik pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõik sai neljarajaliseks ehitamiseks 15 miljonit

Valitsus jagas täna 135 miljonit eurot taristuraha. 15 miljonit sai ka Tallinna-Narva maanteel asuv kaherajaline Aaspere-Haljala 6,5 kilomeetri pikkune üliohtlik teelõik, mis on nõudnud 12 inimelu ning kus on toimunud ohtralt liiklusõnnetusi. Rahvasuus nimetatakse seda kahe neljarajalise teelõigu vahele jäävat ala ka pudelikaelaks.

Märtsis hukkus sellel lõigul Tallinna-Narva maanteel kaks noort meest, kes kaldusid seni teadmata põhjusel sõidukiga Mercedes-Benz maanteel vastassuunavööndisse ja põrkasid kokku vastutuleva veokiga. "Teatud kohas tundub, et näed kaugele ette, tegelikult aga varitseb kerges lohus nähtamatu vastutulija, kes siis ootamatult nagu maa alt välja ilmub," on seda lõiku iseloomustanud lugeja, kes kommenteeris õnnetusest rääkinud lugu.

Tõepoolest, kiirused on suured ning neljarajaliselt teelt tulles ollakse harjunud möödasõitudega. Kaherajalisel teel muudab see olukorra eriti ohtlikuks. Seda ilmestab ka statistika. 6,5-kilomeetrisel teel on viimase 17 aasta jooksul juhtunud 33 liiklusõnnetust: vigastatuid on olnud 42, hukkunuid 12. Enamik raskeid liiklusõnnetusi on eelkõige olnud seotud vastassuunavööndisse kaldumisega, mis omakorda tähendab enamasti ohtlikke möödasõite. Näiteks viimase viie aasta jooksul on seal juhtunud kaheksa liiklusõnnetust, milles hukkus kolm inimest.

Teelõigu ohtlikkust tunnistas ka maanteeamet.

Tänasel valitsuse taristuraha jagamisel oli põhimõtteks lisaks suurematele investeeringutele panustada ka liiklsuohtlikumatele kohtadele.

"Suuremahulised ehitused aitavad elavdada meie majandust. Teisalt püüdsime objekte valides arvesse võtta ka liiklusohutuse aspekte. Sellisest kaalutlusest on lähtutud näiteks Aaspere-Haljala vahelise ohtliku lõigu ehitusel ning usun, et kõik, kes on Tallinn-Pärnu maanteel sõitnud, teavad, millised olud seal liikuvate veoautode vahel valitsevad," kommenteeris majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Peamine osa täiendavateks investeeringuteks ettenähtud vahenditest panustatakse maanteeobjektide arenduseks. Tallinn-Pärnu suunalise Via Baltica maantee ehituseks on tulevatel aastatel eraldatud täiendavad 44 miljonit eurot. Lisaks nähakse ette Tallinn-Narva maanteel oleva ohtliku Aaspere-Haljala teelõigu 2+2 kujule viimist, mille jaoks eraldatakse 15 miljonit eurot.

