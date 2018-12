Ulila küla elanikud paluvad jõenimevaidluses abi jõuluvanalt

Kohalikud on aasta algusest pöördunud erinevate ametiasutuste poole, et 1977. aastal Elva jõeks nimetatud veekogu nimetataks Keeri järvest kuni Emajõeni taas Ulila jõeks. Kirja kirjutajad ütlevad, et veekogu muudeti Elva jõeks „Eesti NSV jõgede ja järvede nimed” põhjal koostatud halli raamatu ja 1982. aasta määruse „Eesti NSV ministrite nõukogu poolt kinnitatud Eesti jõgede ja järvede nimetused” põhjal.

„Ulila elanikud on jõge nimetanud ka pärast 1977. aastat ikka Ulila ja jõeks ja nimetavad seda nii ka praegu,” kinnitab kohalik elanik Jaanus Lauri.

Kohalikud on nimemuutust palunud kaaluda nii keskkonnaagentuuril kui kohanimenõukogul, aga asutused ei pea nimemuutust põhjendatuks, kuna jõgi tervikuna ei ole Ulila jõgi, vaid nime kasutatakse alamjooksul.

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhtivspetsialist Uudo Timm selgitas kohanimenõukogu koosolekul, et tegu on tüüpilise juhtumiga, kus küladest läbivoolava jõe puhul kasutatakse igas külas oma nime. Ta tõi võrdluseks Vääna jõe, mis saab alguse Angerja ojana ja on eraldi lõikudes tuntud eri nimede all, näiteks Tõdva ja Hüüru jõena.

Timmi hinnangul peab jõel olema algusest lõpuni üks põhinimi – teised on kohalikud mitteametlikud põhinimed. „Oleme [kohanimeeksperdi] Tõnu Raudsepaga arutanud, et määratleda ära, millises lõigus kehtib milline kohalik nimi, kuid see on väga töömahukas ega ole praegu võimalik. Ulila nime võiks koha peal skeemkaardina sulgudes täiesti kasutada.”