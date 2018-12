Ülikallist ravimit vajav raskelt haige laps jäi haigekassa abita

16-aastane Katerina teab enda haruldaselt kulgevast neeruhaigusest detaili täpsuseni kõike, ka seda, et neerusiirdamisele pääsemiseks vajab ta ülikallist ravimit Solirist ehk eculizumabi, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat". Täpselt sama, mida vajas ka mõnd aega tema kõrvalpalatis olnud haruldase verehaigusega tüdruk Merilin.

Katerina teab ka seda, et Eesti Haigekassa otsustas Solirise rahastamise siduda vaid ühe diagnoosiga, mis tähendab, et tema jääb sellest ravimist ilma. Katerina isa Dmitri Susini sõnul öeldi haigekassast, et vabandage, aga ei saa - ravi on liiga kallis.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles selle juhtumi kohta, et need on sellised hetked, kus süda tõmbub kokku. Küsimusele, kas olukorras, kus tervishoiuteenuste loetelu on järgmiseks aastaks kinnitatud, ei ole Katerinal üldse mingit lootust, vastas Laane, et alati on lootus, et head inimesed aitavad.

Täna on lapsele vajamineva ravimi kulud otsustanud annetajate abiga katta poole aasta jooksul Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Tõenäoliselt kulub selleks koos riigile makstava käibemaksuga kuni 200 000 eurot, kuid sama ravimit vajab laps ka hiljem.