Ülevaade kõnedest: nii Jüri Ratase kui Kaja Kallase sõnul seisab Eesti ees valik, kas liikuda edasi või tagasi

"Meie ees seisab ainult üks põhimõtteline valik – edasi või tagasi? Kas liigume edasi õiglasema, tugevama ja hoolivama riigi suunas või läheme tagasi Reformierakonna valitsusaega?" küsis Ratas oma kõnes.

"Nendel valimistel on inimestel selged valikud. Esimene neist on, kas läheme edasi või vajume tagasi. Kas ehitame edasi Eesti edu juba olemasolevale vundamendile või pöördume tagasi ja lõhume tükkideks ka alused ning alustame kõike algusest. Eesti ei tohi vajuda tagasi, vaid peab kindlalt liikuma parema tuleviku suunas," märkis Kallas.

Nii Ratas kui ka Kallas märkisid oma kõnes, et ükski erakond ei moodusta valitsust üksinda, kuid oluline on, kes on valitsuse juhtpartei. Koostööd teineteisega pole kummagi partei juht välistanud, seega võivad järgmise valitsuse moodustada justnimelt Keskerakond ja Reformierakond, seda ükskõik kumma partei juhtimisel.

Põhiosas olid Ratase ja Kallase kõned siiski üsna erinevad. Ratas keskendus oma kõnes eelkõige sotsiaalpoliitilisele poolele, rõhutades vajadust võidelda sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsusega. Kallas aga rõhutas oma kõnes majanduse arengu olulisust, sotsiaalpoliitiline pool oli Reformierakonnale omaselt selgelt teisejärguline.