ÜLEVAADE | Kes on siseministriks saav Katri Raik ja mis ühendab teda presidendiga?

C!FP näol on tegemist esimese Eesti naiskorporatsiooniga. Korbi mitmed liikmedki on Eesti avalikkusele rohkem kui tuntud ning aina enam hakkab C!FP naisi võimuladvikust läbi käima. Mainimata ei saa ka jätta, et Katri Raik on Filiae Patriae üks taasasutajaliikmeid, mil 1988. aastal korp taas tegevust alustas. Taasasutamas olid Raiki kõrval näiteks ka Kadi Tarand, Maris Jesse ja Liina Lukas.

Filiae Patriae liikmete ridadest leiab mitmeid väga mõjuvõimsaid naisi, eesotsas president Kersti Kaljulaidiga. Niisamuti on samas korbis Evelin Ilves, Ülle Madise, Julia Laffranque, Kaarin Kivirähk,

1999.-2015. oli Raik Tartu Ülikooli Narva kolledži juht, pärast seda tänaseni juhtis ta Sisekaitseakadeemiat. Tema vend Mart Raik on koolitaja, haridustegelane, äri- ja teatrijuht.

Katri Raik on kirjutanud ning Petrone kirjastuse kaudu avaldanud ka kogemuspõhise raamatu "Minu Narva". Varasemalt on Raik sõna võtnud haridusteemadel, viimati mullu isadepäevakonverentsil "Aga mulle Eesti mees meeldib!", kus tõi välja, et õpetajaid ei huvita, et nad poistesse ja tüdrukutesse erinevalt suhtuvad. "Õpetajad suhtuvad tihti poistesse ja tüdrukutesse erinevalt. Paljud on öelnud, et poistele on rohkem pahandusi lubatud aga tüdrukutele pannakse paremaid hindeid," rääkis ta.