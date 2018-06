Ülekoormatud päästekeskus palub: ärge kutsuge päästjaid, kui kuuri taga on murdunud puuoks. Kutsuge siis, kui ohus on kellegi tervis, elu või kodu

Tänased tuuleiilid on Põhja päästekeskuse päästjad üle koormanud – tuulest tingitud probleemide tõttu on päästjad täna ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal välja sõitnud ligi sajal korral. Kui osa neist juhtumeist tõepoolest vajavad päästjate abi, siis osa paraku mitte.

„Kui murdunud puu tõttu on ohus inimeste elu, tervis või kodu - loomulikult on ainuõige otsus helistada hädaabinumbril 112. Kui näiteks kuuri taga või külavaheteel on murdunud puuke - on sellest mõistlik lahti saada ilma päästjate abita,” kirjutas Päästeamet täna Twitteris.

Pressiesindaja märkis, et inimesed kipuvad vahel liiga kergekäeliselt päästjaid appi kutsuma, kuid see tähendab omakorda, et päästjad koristavad kuskilt külavaheteelt puuoksi või saevad kuuri taga murdunud puud, kuid keegi, kes vajab päriselt ka abi, peab võibolla ootama.

Põhimõtteliselt tahab päästeamet öelda, et päästjad ei paku arboristiteenust ega torumeheteenust – selleks on spetsiaalsed firmad. Kui ikka on võimalik ise võtta saag ja eemaldada murdunud puu või puuoks, ei ole vaja helistada hädaabinumbril 112.