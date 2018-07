Üle neljasaja päeva turvakodus elanud poiss saab viimaks tädi juurde, esialgu küll ainult ajutiselt

Sel nädalal kirjutas Eesti Ekspress, kuidas nelja-aastane Martin (nimi muudetud), on veetnud üle aasta turvakodus, sest tema raske narkosõltuvuse all kannatav ema pole võimeline teda kasvatama ja poissi valmis kasvatama ning avasüli Martinit enda perre ootavale tädi Marionile pole antud ametkondlike takistuste tõttu eestkosteõigust.

Nüüd annab Tallinna linn teada, et väikene Martin saab ajutiselt minna oma tädi juurde elama.

Tallinna linna, Rapla valla ning sotsiaalkindlustusameti ühise töö tulemusel on pikalt turvakodus viibinud Martin lubatud ajutiselt oma tädi juurde. Hetkel on käimas uus kohtumenetlus tema eestkoste küsimuses.

“Oleme rahul, et astusime selles väga keerulises loos ühe sammu edasi ning väike Martin viibib alates reedest oma tädi peres. Loodetavasti on see samm edasiviivaks märgiks ja lõplik lahendus ei ole enam kaugel,” ütlesid Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ja Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Arvestades käimasolevat uut kohtumenetlust poisi eestkoste küsimuses, pole detailsemat informatsiooni hetkel võimalik jagada. Kokkuleppel Martini tädi perega anname edasistest arengutest teada esimesel võimalusel.