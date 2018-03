Üle 20 riigikogu liikme algatas eelnõu kellakeeramise lõpetamiseks

Kokku 23 erinevatesse erakondadesse kuuluvat riigikogu saadikut algatas täna eelnõu, mille kaugem eesmärk on lõpetada rahva tervise huvides nii Eestis kui Euroopa Liidus kellakeeramine.

Parlamendi menetlusse jõudnud otsuse eelnõu järgi teeb riigikogu valitsusele ettepaneku toetada Euroopa Parlamendi hiljutist resolutsiooni, mis puudutab suveajast loobumist. Ühtlasi ootavad eelnõu esitajad, et valitsus alustaks Euroopa Komisjoniga konsultatsioone suveaja lõpetamiseks.

„Meie ettepanek on kaheetapiline. Esiteks ootame, et valitsus toetaks Euroopa Parlamendi otsust, mis nõuab Euroopa Komisjonilt suveaja mõju ja sellest loobumise põhjalikku uurimist. Samuti soovime, et valitsus analüüsiks, millisesse ajavööndisse ehk siis kas suve- või talveaega võiks Eesti tulevikus kuuluda, et paremini oleks kaitstud nii rahva tervis kui ka majandushuvid,“ ütles sotsiaaldemokraat Tanel Talve eelnõu üle andes. Ta avaldas heameelt selle üle, et kellakeeramise lõpetamise toetajaid on kõigis riigikogus esindatud erakondades.

Talve sõnul mõjub kaks korda aastas toimuv kellakruttimine halvasti inimeste tervisele, kuid sellel on negatiivne mõju ka liiklusohutusele ja põllumajandusele. „Teadlased ja arstid on pikaaegsete uuringute tulemusel kinnitanud, et pidev elurütmi muutus mõjutab inimeste tervist nii otseselt kui kaudselt. Kellakeeramine on toonud kaasa südameinfarkti juhtumite suurenemise. Samuti võib rääkida pikemaajalisemast negatiivsest mõjust nii inimeste füüsilisele kui psüühilisele tervisele,“ rääkis Talve.

Tänavu 8.veebruaril kinnitas Euroopa Parlament 384 poolt- ja 153 vastuhäälega resolutsiooni suveajale üleminekust loobumise kohta, milles kutsus Euroopa Komisjoni viima läbi suveaja direktiivi põhjalik uurimine ning vajadusel tulema välja ettepanekutega selle muutmiseks.

Suveaeg tähendab, et ööl vastu märtsi viimast pühapäeva keeratakse kellad kõigis Euroopa Liidu riikides tunni võrra edasi ja ööl vastu oktoobri viimast pühapäeva tunni võrra tagasi. Kella edasikeeramine märtsi lõpus tekitab paljudele inimestele probleeme hommikuti ärkamise ja õhtuti uinumisega.