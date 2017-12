Üks jäähall, kaks eri lugu: Tondiraba endine alltöövõtja väidab, et juhataja Elena Glebova maksis eraärile mõeldud pirukate eest linna rahaga

Tondiraba spordikeskuse (TSK) juhataja Elena Glebova vannub, käsi südamel, et laste uisukooli toitlustuse eest pole väljastatud fiktiivseid arveid.

Seejuures teab endine tippsportlane, et TSK endine alltöövõtja Juri Saharov raiub vastupidist, kirjutab Õhtuleht.

„Kui me koostöö lõpetasime, siis teatas ta, et läheb võitluses lõpuni välja,“ ütleb endine tippsportlane, kelle sõnul on Saharovi räägitu värvikas fantaasia, mille taga võib olla solvumine.

Saharov ei tunnista solvumist, vaid räägib, et teda ajas liikvele missioonitunne. Väärib märkimist, et Saharov pole ka ise kõige puhtama renomeega: kolme aasta eest näitas „Pealtnägija“, et Harjumäel kõlakojas kohvikut pidav Saharov oli väidetavalt Keskerakonna üks peamisi musta kassa doonoreid.

