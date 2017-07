Üks eile Aegna saarel noaga vehkinud noormees on siiani kinni peetud, varasemaid karistusi tal pole

Eile peeti Aegna saarelt Kalasadama poole sõitnud parvlaeval Monica kinni kaks noormeest, kes saarel olid automaatrelva taolise eseme ja suure noaga vehkinud.

Laeval kinni peetud 23-aastase noormehe vastu pretensioone ei esitatud ja ta vabastati. 22-aastaselt joobes noorsandilt leiti aga airsofti relv ja kaks terariista. Noormehe suhtes algatati väärteomenetlus avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. Mees on siiani kinnipeetud ja politsei võib teda kinni hoida kuni 48 tundi.Hetkel on mees kinnipeetud olnud pisut alla 24 tunni.

Varasemaid samalaadseid või raskeid rikkumisi noormeestel polnud.

Avaliku korra rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

Politsei sai eile kella 15.30 paiku häirekeskuselt info kahe mehe kohta, kellest üks oli militaarriietuses ja kandis endaga kaasas relvataolist eset ning suuremat sorti terariista, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Teate kätte saanud politseipatrull võttis kohe suuna Pirita sadamasse, kus politseinikud hakkasid koos kordoni mootorpaadi M-15 meeskonnaga sõitma Aegnale, sest teadaolevalt viibisid mehed veel saarel.

Mõni minut hiljem läks teine patrull Tallinna sadama A-terminali, kus astusid politseikaatri Merelõvi pardale.

Olles teel saarele,laekus politseinikele uut infot - kahtlased isikud olid hoopis saarelt Kalasadamasse liikuvale parvlaevale Monica jõudnud. Olemasolevale infole tuginedes otsustas politsei suurema ohu ennetamiseks minna Monica pardale, et mitte oodata laeva sadamasse jõudmist.

Pärast parvlaeva kapteniga suhtlemist alustasid korrakaitsjad pardumisega. Laevale jõudnud korrakaitsjad nägid kirjeldustele vastavaid mehi ahtris ja võtsid olukorra kontrolli alla, pidades noormehed kinni.

Politseinikud läksid koos kinnipeetud meestega Merelõvi pardale ning pöördusid tagasi Pirita sadamasse.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et koostöö patrulli ja piirivalvurite vahel oli suurepärane ja mõlemad pooled kiitsid ükseist professionaalse koostöö eest.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juhi Ivo Utsari sõnul oli sündmus erev, sest politseinikud said info purjus mehest, kellel on automaatrelv ja suur nuga. "Sarnaseid sündmusi lahendades pole kunagi lõpuni teada, kas automaatrelv on päris või mitte. Kõrvalised inimesed võivad tunda ohtu, sest nemad ju ei tea, et tegemist pole tulirelvaga. Meie reageerime säärastele sündmustele alati konkreetselt ja jõuliselt," teatas Utsar.

Juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.