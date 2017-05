Ukraina moslemeid pahandab Eesti islami koguduse peaimaami Ildar Muhhamedšini visiit Krimmi

Ildar Muhhamedšin Foto: Andres Putting

Ukraina moslemite usupeavalitsuse imaam Said Ismagilov kritiseeris kolmapäeval Eesti islami koguduse peaimaami Ildar Muhhamedšini selle eest, et see osales Ukraina loata okupeeritud Krimmis toimunud raamatuesitlusel.