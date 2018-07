Ukraina hotellist leiti surnuna kaks eesti noormeest

Odessa rand. Pilt on illustreeriv

Ukraina kuurortlinna Odessa hotellist leiti eile surnuna kaks noort eestlast.

Delfi andmetel leiti Musta mere äärses linnas puhkusel viibavad noormehed surnuna eile hommikul.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et ministeerium on teadlik kahe Eesti kodaniku surmast Ukrainas.

"Tulenevalt isikuandmete kaitse kohustusest ei saa välisministeerium konkreetsete konsulaarjuhtumite kohta andmeid avaldada," ütles pressiesindaja Sandra Kamilova.

Delfile teadaolevalt on tegemist kahe Viljandist pärit noormehega, kelle lähedasi on praeguseks ka teavitatud.

Ühte kahest noormehest on varem karistatud kokaiini ebaseadusliku käitlemise eest tingimisi vangistusega.

Kaasas olnud kolmas noormees on praegu teadaolevalt haiglaravil, kuid tema seisund on teadmata.

Kohapeal viibinud eestlase sõnul pidasid noormehed mitu päeva pidu ja isegi Odessa populaarseimal Arcadia rannas jäid nad väljakutsuva käitumisega silma.

