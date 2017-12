Ühistu sõdib kohtus süstlavahetuspunkti vastu

Harju maakohtus on Tallinna Sitsi tänava korteriühistu kaebus: ollakse majas avatud süstlavahetuspunkti vastu.

Sitsi 28 korteriühistu esimehe Dmitri Griškuni sõnul käib vaidlus ruumide omanikuga, Kindralite Kinnisvara OÜga, kirjutab Õhtuleht.

Ühistu ei soovi majja süstlavahetuspunkti, sellega ei olda nõus. Need on kaubandusruumid, selgitas Griškun Õhtulehele. Ühistu esimees loodab, et kohus peab detsembris istungi, praegu on esitatud taotlusi.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes