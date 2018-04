Ühistranspordikeskus: Põhja-Eesti tasuta ühistransport vajab nelja maakonna peale 20 miljonit

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhi sõnul on tasuta ühistransporti rakendades Harju-, Lääne-, Lääne-Viru- ja Raplamaal ühistranspordi kvaliteedi ja arengu tagamiseks vaja 20 miljonit eurot, kirjutab Harju Elu.

Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo on varem Harju Elule öelnud, et Põhja–Eesti Ühistranspordikeskus vajab tasuta maakonnaliinide käivitamiseks vähemalt 15 miljonit.

„See on siis, kui me ei pane ühtki liini juurde. Kui me paneme liine juurde, tihendame graafikuid, teeme mõnes kohas nõudeliinid, siis tõuseb see summa veel mõne miljoni võrra,“ kommenteeris Jõgisoo. „Liites siia juurde ka kommertsliinide sulgemisest tingitud kilomeetrid, tuleb kokku umbes 20 miljonit ainuüksi Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele.“

Siiani pole kokku lepitud, mis saab kommertsliinidest, mis teenindavad praegu umbes 40 protsenti Harjumaa liiniveo mahust. Samamoodi on teadmata, kuidas mõjutab tasuta bussisõit rongide täituvust.