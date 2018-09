Ühistranspordi dotatsioon kasvab järgmisel aastal 101 miljoni euroni

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson rääkis järgmise aasta eelarvet tutvustades, et suurenenud ühistransporditoetused tagavad parema liikuvuse, vähendavad autostumist ja keskkonna saastamist. Samuti aitavad dotatsioonid lihtsamalt liikuma vähekindlustatud elanikke.

"Tänu tasuta bussitranspordile kasvas sõitjate hulk maakonnaliinidel augustis keskmiselt 33 protsenti, mis näitab, et sõidu hind on inimestele väga suure tähtsusega. Meie eesmärk on kindlasti tasuta ühistranspordiga jätkata ning see kajastub ka uues eelarves,“ märkis Simson.

Minister lisas, et sama oluline, nagu soodne bussisõit, on liinide tihedus ja mugavad graafikud. Nii ühistranspordikeskuste tegevuseks kui ka liinivõrgu tarbeks on vahendid ette nähtud. Bussitranspordi dotatsioon kasvab kokku 34,8 miljonilt eurolt 43,3 miljonile.

Siseriiklikel laeva-, lennu- ja raudtee ühendustel tagatakse liinivedu vähemalt tänavusel tasemel.

Saaremaa ja Hiiumaa saavad järgmisel aastal lennuühenduse pidamiseks üle kahe korra rohkem vahendeid ehk 5,53 miljonit eurot. Tänavu oli lennuühenduste pidamiseks ette nähtud 2,6 miljonit eurot. Simson ütles, et regionaallennundus on riigile üks regionaalarengu prioriteet.

"Korralike lennuühenduste arendamine ja töös hoidmine on saarte elanike liikumisvõimaluste tagamiseks vältimatud kulutused," lausus Simson.

Lennunduse toetuseks eraldatakse lisaks 6,995 miljonit eurot Tallinna Lennujaamale, millega tagatakse paremad lennuühendused ja toetatakse regionaalseid lennujaamu.

Elroni dotatsioonide maht 2019. aastal ulatub 30,8 miljoni euroni. Lisaks saab Elron kasutada piletitulu, mis on tänavu esimese kaheksa kuuga olnud 23% suurem kui mullu samal ajal.