Ühepoolne tööots: Savisaar istub sisuliselt käed rüpes ja Keskerakond maksab talle selle eest pea 1600 eurot kuus palka

Edgar Savisaar solvus Jüri Ratase kommentaari peale, et Keskerakonna juhatus võib talt palga ära võtta. Selgub, et reaalselt Savisaar partei heaks ühtegi projekti pole teinud.

Käesoleva aasta alguses hakati Savisaarele maksma ajaloonõuniku palka, mis oli senisest erakonna esimehe palgast väiksem. Kui suur see on, pole varem avalikult välja öeldud.

Nüüd kinnitati Keskerakonna poolt Delfile, et koos maksudega on Keskerakonna kulu Edgar Savisaare töötasuks kuus 2660 eurot. Sel juhul on Savisaare netosissetulek 1569 eurot kuus.

Savisaar pole ise palgateemat ja töökohustusi pikemalt kommenteerinud. Kord ütles ta Õhtulehele, et ajaloonõuniku kohta pole tal kunagi olnudki.

On ta siiski reaalselt selles ametis midagi teinud? "Oleme ka varasemalt öelnud, et eelkõige on tegemist olnud erakonna endise esimehe heatahtliku toetamisega ning konkreetseid projekte selle töökoha raames ei ole erakond Edgar Savisaarele andnud," selgitab Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Pärast valimistulemuste selgumist sõnas partei esimees Jüri Ratas "Aktuaalsele kaamerale", et kohe nad Savisaare palga teemat otsustama ei hakka. "Ma olen kindel, ma arvan sellises seisus, kus erakonna liige on valinud poliitilises mõttes täiesti teise tee, selline lepinguline suhe vist ei ole enam väga mõistlik ehk siis seda otsustab juhatus. Kuna see oli toona juhatuse otsus, siis ma soovin, et see on ka seekord juhatuse otsus."

Savisaare reageeris sellele Facebookis ja kirjutas: "Ma olen varemgi tunnetanud, et tööleping oli vaid minu äraostmiseks. Varem jäeti küll mulje, et erakond täidab justkui kohust oma asutaja ees. Muide, eelmiste riigikogu valimiste vanast rasvast elatakse Toompeal veel tänini."

Lisaks mainitud tasule saab Savisaar iga kuu kätte 2100 eurot riigikogu liikme eripensioni.