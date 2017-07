TV3 VIDEO | Võlanõudjad kollitavad süütuid inimesi parkimistrahvidega

Üha sagedasemad on olukorrad, kus inimene, kes on näiteks sõbra autot oma telefoniga kunagi parkinud, satub alusetult inkassofirma küüsi, saab telefoni ärhvardava sõnumi, on kohe hakatakse tarvitusele võtma meetmeid. Mida siis teha, kui parkla haldaja valelt inimeselt raha nõuab?

Andmekaitse inspektisoon soovitab esmalt helistada ja enne ähvardussõnumite saatmist kindlaks teha, kas selle telefoninumbri omanik ikka on kuidagi parkimisvõlglaseks jäänud autoga seotud, parklahaldajad sellist eelsammu vajalikuks ei pea.