TV3 VIDEO | Valdo Randpere: Reformierakond soovib võimu, aga ma ei ole kindel, et me tahame paar kuud enne valimisi hakata koristama Keskerakonna kokku keeratud jama

Seekordses nädalakokkuvõttes debateerisid valitsuse, Kaja Kallase ja e-valimiste teemal reformierakondlane Valdo Randpere ja keskerakondlane Viktor Vassiljev. Muuhulgas ütles Randpere, et Reformierakond ei soovi enne valimisi uut valitsust moodustada, sest nad ei taha tegeleda Keskerakonna poolt kokku keeratud jama koristamisega.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluva Valdo Randpere sõnul pärinevad spekulatsioonid, et septembriks tuleb uus koalitsioon Reformierakonna ja IRL-i vahel, sellest, et kogu Eesti elanikkond näeb, et Keskerakonna juhitud valitsus ei saa millegagi hakkama.

"Samas IRL ja sotsid on üliõnnetud, sest nad on kaotanud pea poole oma endisest toetusest ja loomulikult tekivad spekulatsioonid," rääkis Randpere.

Keskerakonna fraktsiooni liige Viktor Vassiljev torkas, et ka väiksel opositsioonil peab olema suur siht.

"Loomulikult me tahame jõuda võimule, aga ma ei ole kindel, et me tahame sügisel paar kuud enne valimisi hakata koristama seda jama, mida teie olete kokku keeranud," vastas Randpere.

"Ootame tõepoolest need valimised ära, siis selgub. Mis mõtet on suvisel hooajal vehkida rusikatega, kasvatage oma tomateid," soovitas Vassiljev.