TV3 VIDEO | Vakra Riisalule Rüütelmaa "kaevuriskandaalist": tänapäeval ükski kaevur sellisena maa alt välja ei tule!

Lõppeva nädala võtsid kokku keskerakondlane Aivar Riisalu ja sotsiaaldemokraat Rainer Vakra. Loomulikult ei saanud nad mööda segadusest sotside võimaliku juhivahetuse ümber ega ka Talvo Rüütelmaa n-ö kaevuriskandaalist.

“See blackface ongi rassistliku alatooniga, selliseid nalju ei peaks tegema,” leidis Vakra, et Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa poleks pidanud Tallinna linnavalitsuse suvepäevadel nägu mustaks võõpama.

“Aga nagu ikka — maailm on mitmekihiline ja kes on seda nalja teinud, sellel on omad põhjendused. Sina olid seal juures, mina ütlen ausalt, et seda ma ei näinud. Iseenesest muidugi tänapäeval ükski kaevur sellisena maa alt välja ei tule, aga ju te tegite seda 1940. aasta võtmes,” sõnas Vakra.

Riisalu märkis, et Vakra pole ammu kaevanduses käinud, mille peale Vakra kostis, et käis kaevanduses kolm aastat tagasi ja keegi ei tulnud sealt mustana välja.

“Kulla mees, sa käisid põlevkivikaevanduses, mine kivisöekaevandusse. Ja tegelikult, kui sa vaatad neid maa alt päästetud Hiina kaevureid…” rääkis Riisalu, millele omakorda kostis Vakra, et sellisel juhul on tavaliselt plahvatus toimunud.