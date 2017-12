TV3 VIDEO | Ratas lubab järgmiseks aastaks maksurahu

Peaminister Jüri Ratas lubas telekanalile TV3 antud aastalõpuintervjuus, et järgmisel aastal uusi makse ei kehtestata. Samas sooviks ta suurendada kvooti väljapoolt Euroopa Liitu tulevale tööjõule.

Uusi makse Eesti turule ei tule järgmisel aastal," kinnitas Ratas TV3-le.

Ratas ütles, et tänavu vastu võetud ja uuel aastal jõustuvad maksumuudatused on kantud suurema solidaarsuse eesmärgist.

Ratas nentis ka, et mitmed tööstusharud on öelnud, et Eesti vajab väljapoolt Euroopa Liitu rohkem tööjõudu. Ta lisas, et peaministrina on ta valmis seda toetama.

„Meil on plaanis kindlasti jaanuaris arutada seda teemat valitsuskabinetis. Siseministeerium on teema ette valmistanud ja see tähendab kvoodi suurendamist," rääkis Ratas.