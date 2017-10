TV3 VIDEO | Peapiiskop Urmas Viilma: me kõik oleme sama patused kui homoseksuaalid!

"Kiriku esindajana ei ole ma kunagi öelnud, et samasoolistel paaridel ei peaks olema heteropaaridega võrdseid põhiõigusi, et elada kodanikuna Eesti vabariigis," ütles Viilma TV3-e stuudios.

Probleem on Viilma sõnul hoopis asjaolus, et praegu kehtiv kooseluseadus hägustab abielu mõistet. Abielu käib tema kinnitusel ikka mehe ja naise vahel, jätame selle puutumata, esitas Viilma otse-eetris üleskutse.

Homoseksuaalsusest kõneledes ütles Viilma, et luterliku teoloogia järgi on kõik inimesed patused, tema ise on täpselt sama patune kui homoseksuaalidki. Kiriku ja geide vastasseis algab Viilma sõnul aga asjaolust, et homoseksuaalid ei näe endid patustena.

"Kui üks patustest ütleb, et tema ei ole patune, siis tekib probleem - nad ei taha olla need, kes pannakse teiste patustega kokku," tõdes Viilma. Põhjamaades levinud samasooliste kirikus õnnistamist nimetas Viilma aga sealseks poliitiliseks sunniks.