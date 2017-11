TV3 VIDEO | Muinsuskaitseamet kaebas Linnahalli täis joonistanud isikute peale politseisse

Politsei alustas uurimist kultuurimälestise rikkumise asjus, millega on tekitatud oluline kahju.

Politsei uurib seega maalimise organiseerinud PRDS Eesti OÜ (kaubamärgi Pirados alt tegutseva tänavakunsti-rühma) tegevuse seaduslikkust. Korrakaitsjate poole pöördus Muinsuskaitseamet seetõttu, et kokkulepet linnahalli puhastamise osas ei saavutatud, Pirados on varem teatanud, et katkestab kultuurimälestise pesemise.

Pirados ei tulnud Linnahalli täismaalimise idee peale mitte niisama juhuslikult, vaid selle taga seisis mäletatavasti tuntud endine koolidirektor ja poliitik, keskerakondlane Märt Sults. Maalimise tarbeks leiti raha linnaeelarvest, ka grafiti hilisemaks mahapesemiseks tulid vahendid sealtaudu.

Märt Sults ütles TV3-le, et Muinsuskaitseameti juht Siim Raie on teda ähvardanud ja ebaviisakalt käitunud, Raie tõdeb aga, et kes on seadust rikkunud, peab selle eest ka vastutama.