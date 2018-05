TV3 VIDEO | Läänemeres ujub ringi hiiglaslik küürvaal, keda püütakse aidata

Delfi lugejal õnnestus pildistada Läänemerre eksinud küürvaala, keda esmakordselt märgati mai keskel. Nüüdseks on vaal jõudnud Venemaale, Viiburi linna lähedale.

Maikuu keskel saabus teade, et Läänemerre on ära eksinud üks küürvaal, kes päästeti lahti kalavõrkudest. Nüüdseks on vaal Lotta jõudnud juba Venemaale, Viiburi linna kitsastesse lahesoppidesse, kust teda uuesti õigele teele püütakse juhtida, vahendas ka TV3.

Küürvaalad on Eesti randa eksinud ka varem, näiteks 1851. aastal ajas torm Allu saare randa 9,7-meetrise hukkunud küürvaala. Küürvaalade rändeteed on tõeliselt pikad ning nad võivad ujuda ekvaatorilt põhjapoolusele.