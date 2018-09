TV3 VIDEO | Küberrünnakud on Eestis igapäevased

Küberkurjategijad üritavad igapäevaselt rünnata Eesti erinevate ametkondade arvutisüsteeme ning löögi alla satuvad ka ettevõtted ja eraisikud. See on tänane reaalsus, mis nõuab, et kõik turvasüsteemid töötaksid häireteta ning alati peab olema kasutada varuvõimalus.