TV3 VIDEO | Kadri Simson: keegi ei tea, kes Reformierakonna esimees on

Valdo Randpere (RE) ja Kadri Simson (KE) võtsid kokku lõppeva nädala. Juttu tuli Tallinna Sadama aktsiatest ja Reformierakonna reitingust. Seejuures ütles Simson Reformierakonnast rääkides, et keegi ei saa aru, kes nende juht on.

Randpere avaldas imestust, et ajakirjandusest jääb mulje, justkui Reformierakonna toetus oleks tohutus languses, kuid avaliku arvamuse uuringu numbreid vaadates selgub hoopis, et Reformierakond on kõige populaarsem erakond Eestis.

"Teid peab murelikuks tegema see, et Hanno Pevkuri ajal oli teie toetus suurem, kui ta on täna. Ja täna selle tõttu, et keegi ei saa aru, kes see erakonna juht on. Paistab olevat (Kristen - toim) Michali kord, Kaja (Kallas - toim) on ära kadunud Brüsselisse, ei ole jõudnud veel Eestisse," märkis Simson.

Randpere sõnul on fakt see, et Reformierakond on kõige populaarsem erakond. "Kes teie poolt hääletab, ma ei ole kunagi aru saanud," torkas Randpere.