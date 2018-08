TV3 VIDEO | Eestlane sillavaringust: tundub, et tegu on korruptsiooniga ja rahad ei ole jõudnud õigesse kohta

Genova silla varingu põhjused on siiani ebaselged, esialgsete andmete põhjal arvati, et süüdi on struktuuriviga, mida kommenteeris ka Itaalias kohal viibiv eestlane Alex Kuusk. "Kõik teised inimesed on öelnud, et sild on viltune ja halvas olukorras aga sellist olukorda ei osatud ette näha."

Selgitusi on raske leida, ent üheks varingu tekitajaks on spekuleeritud hoopis tugevat tormi ning ka remonditöid, mis toimusid samal ajal sillal, mis ei tundub kuigi tõenäolised "Kahtlane öelda, et just tormi pärast juhtus, lisaks on jutud, et samal ajal tehti ehitustöid. Tundub, et tegu on Itaalias oleva korruptsiooniga ning need rahad, mis pidid minema sildade hooldamiseks ei ole jõudnud õigesse kohta," lisas Kuusk.

Silla seisukorra üle on arutatud juba ammu ning arhitektid on seda nimetanud ka tehnoloogiliseks läbikukkumiseks.