TV3 VIDEO | Eestis visatakse ära 63 miljoni euro eest toitu

Keskmine eestlane viskab aastas ära ligi 20 kilo ehk umbkaudu neli koitäit puhast toitu, aastas teeb see kogu riigi peale kokku 63 miljoni euro eest täiesti korralikku söögikraami.

Väga palju visatakse ära valmistoitu, mille vajalikku kogust ei osata ette planeerida. Omaette probleem on asjaolu, et inimesed ei tee vahet „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ märgistustel, ütleb kauplusteketi Rimi pressiesindaja Katrin Bats. „Kõlblik kuni“-märgistusega tooteid ei tohi pärast tähtaja möödumist enam kindlasti süüa, „parim enne“-märgistusega on aga hoopis teine lugu, nendega ei juhtu otseselt midagi.