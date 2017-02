TV3 VIDEO: EAS-i nõukogu esimees ärmatamisest: minul on väga raske kommenteerida seda, mida president Ilves teadis või ei teadnud

President Toomas Hendrik Ilvese väitel sai ta kaks nädalat enne ametiaja lõppu teada, et peab Ärma talu toetuseks mõeldud 19 000 eurot tagasi maksma. Eeldatavalt teadis ta sellest juba varem.

"Mina loodan, et ühel hetkel ikkagi ajakirjandus uurib selle välja, millal ta sai selle teada. Sellepärast, et meie oleme saatnud osaühing Ermamaale selle 2016. otsuse oktoobri alguses ja siis ta kindlasti sai sellest teada. Kas, kellelt ja kui detailselt on ta enne seda infot teada saanud, minul see info täna puudub ja mul on seda suhteliselt keeruline täna kommenteerida," selgitas EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder TV3 "Seitsmestele uudistele".

Küsimusele, kas Toomas Hendrik Ilves on avalikkusele valetanud, vastas Mölder järgmist: "Minul on väga raske kommenteerida seda, mida konkreetne isik või tolleaegne president teadis või ei teadnud. EAS-i mõistes meie toetuse saaja oli osaühing Ermamaa ja meil on kohustus suhelda toetuse saaja juhatusega või juhatuse poolt määratud isikuga," sõnas Mölder.

"Seitsmesed uudised" vahendavad, et peale seda, kui Ilvese ametiaeg hakkas 2016. aasta suvel lõppema, tegi EAS ettepaneku toetus tagasi maksta. Ilves keeldus sellest ja palkas hoopiski EAS-i vastu advokaadid.

Seaduse järgi oleks EAS võinud president Toomas Hendrik Ilveselt tagasi küsida 90 protsenti Ärma talule mõeldud toetusest, kuid kuna otsus on tehtud 2012. aastal, siis puudub Mölderi sõnul täna võimalus toetuse saajalt raha tagasi küsida. Mölder tunnistab, et 2012. aastal tehtud otsus oli viga, mille eest on täna EAS sunnitud maksma 150 000 eurot omadest vahenditest.

"On tehtud kaks-kolm auditit, mis ütlevad, et kuritahtlust ei olnud. Kõik otsused olid tehtud kehtinud seadusandluse baasil. Ma saan täiesti aru, et vahest õigus ja õiglus on ühiskonna silmis erinevad, aga täna EASil ei ole põhjust enam tagasi vaadata sinna, mis on tehtud. Pigem on täna küsimus see, et kuidas minna edasi," kommenteeris Mölder.

"Ma arvan, et EAS on saanud siin täiesti teenimatut negatiivset tähelepanu. Ja osalt see negatiivne tähelepanu on tingitud ka sellest, et meil ei ole võimalik kõiki detaile alati kommenteerida," nentis Mölder.

