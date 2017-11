TV3 VIDEO | Ärritunud Valdo Randpere: peaminister Ratas peab avarii pärast vabandama või tagasi astuma

Seekordses TV3 nädalakokkuvõttes debateerisid peaminister Jüri Ratase ametiauto avarii teemal keskerakondlane Viktor Vassiljev ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Randpere, et peaminister peab vabandama või tagasi astuma.

"Jüri Ratas käitub liiklushuligaanina. Peaministri auto tegi avarii. Kõik rääkisid natuke liikluseeskirjade rikkumisest, mis on täiesti ebahuvitav. Aga tegelikult on probleem selles, et Jüri Ratas on rikkunud alarmsõidukite seadust. Ta võib alarmsõitu teha juhul, kui tegemist on kiireloomuliste ametiülesannete täitmisega," rääkis Valdo Randpere.

"Jüri sõitis Tallinna linnavolikokku sotsidega koalitsiooni päästma. See ei ole kiireloomuline ja see ei ole kindlasti mitte ametiülesanne," leidis Randpere.

Viktor Vassiljev vastas aga, et kõik toimus julgestuspolitsei vastutusel. "On olemas teatud turvareeglid ja selliselt turvatavad isikud nagu president ja peaminister peavadki liikuma tavalisest liiklusvoost umbes kümme kilomeetrit tunnis kiiremini. Sa tead seda väga hästi," märkis Vassiljev.

Randpere sõnul ei otsusta politsei seda, kas peaminister peab kuskile oma ametiülesannete täitmiseks jõudma kiireloomuliselt või mitte. "Seda otsustab peaminister. Peaminister otsustab, kas see on kiireloomuline ametiülesanne, ja vastavalt sellele julgestuspolitsei käitub. Aga meie peaminister käitub, nagu ta sõidaks arvutimängus Need for Speed."

Reformierakondlane märkis, et peaminister peab olema inimestele eeskujuks, mitte suurema ohu allikaks. "Ratasel on kaks võimalust: kas vabandada väga sügavalt ja südamest või astuda tagasi," oli Randpere resoluutne.

25. oktoobri õhtul toimus liiklusõnnetus Tallinnas Draamateatri juures, kui Pärnu maanteel liikunud PPA sõidukile Audi A8 sõitis külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud sõiduauto Mercedes.

Pärnu maanteel liikunud Audi näoli oli tegemist PPA isikukaitsemeeskonna autoga, milles viibis peaminister.

Keegi liiklusõnnetuses vigastada ei saanud ning kiirabi sündmuskohale ei kutsutud. Peaministri toimetasid politseiametnikud Stenbocki majja teise sõidukiga.