TV3 VIDEO | Andrus Vaarik liitus sotsiaaldemokraatidega: näen kasvava murega, et aina enam tõstavad pead jõud, mis apelleerivad inimeselooma kõige madalamatele instinktidele

Armastatud näitleja ja populaarse telesaate "Su nägu kõlab tuttavalt" kohtunikuna tuntud Andrus Vaarik teatas täna TV3 otse-eetris oma liitumisest Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

"Minu jaoks on sotside tõekspidamised – vabadus, hoolivus, haritus – lahutamatuks osaks inimeseks olemisest. Samas näen kasvava murega, et aina enam tõstavad pead jõud, mis apelleerivad inimeselooma kõige madalamatele instinktidele. See pole enam naljakas, vastupidi, see kohutab," rääkis näitleja.

"Võõraviha ja hirmutamine Eestit edasi ei vii, selle asemel vajavad inimesed nõu ja selgitusi. Ma usun, et suudan sotsiaaldemokraate selles selgitustöös aidata," sõnas Vaarik.

Vaarik on andnud ka põhimõttelise nõusoleku kandideerida kevadistel riigikogu valimistel. "Ega ma esimese hooga kujuta end tegevpoliitikuna küll ette, sest mulle mu tänased tegemised väga meeldivad. Aga ma olen valmis igati kaasa aitama, et Eestit juhiksid targad ja südamlikud inimesed," lisas ta.