TV3 VIDEO | Aivar Riisalu: sotse ei peaks Eesti ühiskonnas olema

Seekordses nädalakokkuvõttes debateerisid valitsuse ja Tallinna teemal keskerakondlane Aivar Riisalu ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Riisalu, et sotse ei peaks Eesti ühiskonnas üldse olema.

"Kolm kuud tagasi olime siin samas saates ja sa vandusid, käsi piiblil, et sina oled nii kõva mees, et sul ei ole parteipiletit vaja, sina Keskerakonda ei astu," meenutas Valdo Randpere Aivar Riisalu lubadust.

"Minu Keskerakonda astumine olekski olnud probleemne, sest Keskerakond ei näe ette, et valitavalt ametikohalt ära läinud inimesed saaksid erakonda tagasi minna. Ma ütlen sulle ausalt ja otse, et mul on hea meel sellepärast, et ma olen üks väheseid, kellele on tema rumalus ära minna andeks antud," märkis Riisalu.

Ta rõhutas, et Keskerakonnal on teda vaja sellepärast, et ta on karismaatiline liider. "Ma olen väga oluline inimene Keskerakonna tuleviku kujundamisel, kus Eesti Vabariigi poliitiline kaart suhteliselt suure tõenäosusega eeldab, et Keskerakond peab hakkama valitsusvastutust jagama Reformierakonnaga, ja siis reformierakondlikele demagoogidele vastuseismiseks - kujutame ette, et kultuuriminister Valdo Randpere on vaja vaigistada valitsuse istungil, siis seda teeb kaitseminister Aivar Riisalu."

Ta kutsus üles erakondlikku demagoogiat kõrvale jätma ja rõhutas, et Eestil on vaja stabiilset valitsust.

Randpere hinnangul ei pruugi Reformierakonnal Keskerakonda valitsuspartnerina vaja ollagi. "Vaadates, mida valitsus teeb, ja kui nad nii aasta aega jätkavad, siis ma arvan, et Reformierakonnal on täiesti reaalne võimalus võtta 40, võib-olla isegi 42 kohta riigikogus. Meile jätkub pisikesest partnerist. Meil ei ole vaja võtta Keskerakonda partneriks sel juhul," leidis Randpere.

"Ma arvan, et IRL oma madalapalgaliste tulumaksuvabastusega põhimõtteliselt läks libedale. Ma olen kogu aeg öelnud, et IRLi on Eestile väga vaja, ja ma siiralt loodan, et ta suudab ennast leida ja säilib. Praeguses seisus on tal rasked ajad," lausus Riisalu.

Tema hinnangul on sotsiaaldemokraatide käitumine olnud täiesti talumatu. "Sotse ei peaks Eesti ühiskonnas olema," arvas Riisalu.

Randpere heitis Riisalule veel ka ette, et too pole oma lubadusi täitnud. Riisalu kinnitas aga, et munitsipaalpoe ruumid on juba osaliselt toidupanga kasutuses ja ühistupank reorganiseeritakse.