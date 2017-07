TV3 VIDEO | 13-aastased noorukid päästsid bussipeatuses kokku kukkunud vanahärra elu

Kolme Tartu noormehe ja ühe neiu julge tegutsemine päästsi möödunud nädalal bussipeatuses kokku kukkunud mehe elu. Kuidas kõik juhtus, näeb vidost.

"Tulime nurga tagant välja, nägime, et see vana mees bussipeatuses hakkas püsti tõusma, aga kukkus maha. Sander hakkas ise omast tarkusest talle südamemassaaži tegema," kirjeldab läinud reede pärastlõunasi sündmusi 13-aastane Henry Magnus Roks. Mainitud Sander Aavik on samuti 13-aastane, teda aitasid Margot Sula ja Kaspar Parksepp, samuti 13-aastased.

Henry Magnus helistas häirekeskusse, kiirabi tuli 4-5 minutiga. "Koolis on õpetatud, kuidas südamemassaaži teha, on õpetatud, et tuleb inimesest välja teha, mitte eemale hoida, selgitab Kaspar Parksepp noorte otsusekindluse tagamaid.

Tänu noorukite kiirele tegutsemisele pääses vanahärra eluga, ütleb Tartu kiirabi juht Ago Kõrgvee. Infarkti üle elanud härra päästis just noorte alustatud südamemassaaž, mida varem elustamisega peale hakata, seda paremaid tulemusi see annab, selgitab arst. Kannatanu on praegu Tartu haiglas ravil, tema seisund on stabiilne.