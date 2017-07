TV3 tegevjuht Priit Leito: Pole võimalik, et jalgpalliliit miljoni üle kannab, see võib olla PR trikk

Priit Leito ei pea võimalikuks, et Eesti jalgpalliliit toetab ERRi Euroopa Meistrivõistluste teleülekannete õiguste ostmist 950 000 euroga.

2020. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri teleõigused omandas rekordiliselt üle miljoni eurose hinnaga Eesti Rahvusringhääling, kelle suurfinantseerijaks on selles projektis Aivar Pohlaku juhitav Eesti Jalgpalli Liit, kirjutas Postimees.

Leito sõnul pole võmalik, et jalgpalliliit lihtsalt niivõrd suure summa rahvusringhäälingule üle kannab. "Selgusetust on palju, küsimärke on õhus palju."

Leito kahtlustab, et tegu võib olla PR trikiga. "Üks võimalus on see, et ERR ei tihanud välja öelda, et nii suure summa välja käisid ja siis oli hea sisse tuua jalgpalliliit. Avalikkusele serveerimise mõttes oli see võib-olla (ringhäälingule - A. P.) hea," ütles Leito Delfile.

Summa, mis teleõiguste eest maksti, oli Leito sõnul üle kahe korra suurem, kui TV3 oleks olnud nõus maksma. Õiguste eest makstud 1,2 miljonit tõstab Leito sõnul kindlasti ka hindu, mis siinsel turul teleõiguste eest makstakse. Eelmiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste õigused saadi tema sõnul kätte 350 000 euroga.

Et jalgpalliliit hakkaks ülekannete vahel ERRi ekraanil oma toetajaid reklaamima, Leito reaalseks ei pea. Kui ka oleks tegu alaliidu rahadega ja viimase toetajate reklaamid peaksid ülekannete vahel figureerima, ei oleks see Leito sõnul aus käik.