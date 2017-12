TV3 ja ETV kogusid jõuluajal abivajajatele pool miljonit

TV3 heategevussaade "Inglite aeg" ja ETV saade "Jõulutunnel" kogusid kahe peale üle poole miljoni euro abivajajate toetuseks.

TV3 heategevussaade "Inglite aeg" kogus sel aastal abivajajate toetuseks rekordiliselt 321 190 eurot, mis läheb jagamisele saates osalenud viie abivajaja vahel.

TV3 heategevussaade "Inglite aeg" abivajajad koolipoiss Heinrich, vähihaige pereisa Erik ja vanaema Irene, üksikema Kristel ja autoõnnetusse sattunud pisike Juss Matthias on kõik annetussumma suurusest hingepõhjani liigutatud.

Eesti rahva headuses on olnud suurim jõuluime meie kõigi jaoks, sest nende elud muutuvad nüüd totaalselt, teatas TV3. Põlvamaal elava väikese Juss Matthiase vanemad Carina ja Juhan ütlevad kui ühest suust: "Oleme väga tänulikud kõigile, kes annetasid. Nüüd saame uurida kõiki ravivõimalusi, et Juss Matthias päriselt terveks saaks. Samuti saame oma kodus teha unelmate remondi."

ETV saade "Jõulutunnel" kogus praeguseks 209 870 eurot sügavalt enneaegsetele vastsündinutele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomiseks.

Eriline on loodavate palatite puhul see, et neis on olemas kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma lapsega kogu beebi kasvamise-kosumise aja koos olla.

Praegu selliseid perepalateid intensiivraviosakonnas ei ole. Sügavaid enneaegseid lapsi on aga Tallinna lastehaiglas aastas ligikaudu 400-500 ning nende arv järjest kasvab.