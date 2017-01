Tuus-Laul: ERRi uus juht peab olema parimas mõttes ajakirjanik

Tänasest algab Eesti rahvusringhäälingu uue juhi leidmise konkurss. Margus Allikmaa kohale kandideerijal peaks nõukogu liikme Marika Tuus-Lauli arvates olema parteisõltumatus ja ajakirjanduslik taust.

Tuus-Laul sõnas, et ootab uuelt juhilt mitte ainult organisatsiooni juhtimise kogemust, vaid ka seda, et inimene suudaks meediamaastikul orienteeruda ja saada aru ERR-i tähtsusest ja erilisusest.

„Rahvusringhäälingu puhul ei saa me mõõdupuuks panna ainult saadete vaadatavust või meelelahutuse kogust programmis, vaid kanalite eesmärk peab olema mõttemaailma avardamine,“ rääkis Tuus-Laul. Tema sõnul on oluline, et inimesel oleks ajakirjanduslik taust ja seda just selleks, et ringhäälingule kuuluvad kanalid tõuseksid veelgi kõrgemale professionaalsele tasemele. „Heal ajakirjanikul on lisaks loomingulisusele ka palju huvitavaid mõtteid ja seda oleks meie rahvusringhäälingule kahtlemata vaja,“ sõnas Tuus-Laul.

Nõukogu liige tõdes, et kuigi see peaks olema iseenesestmõistetav, tuleb uuel juhil järgida tähelepanelikult ajakirjanduskoodeksit ja häid tavasid. „Eriti rahvusringhäälingus on eetilistele ja ühiskonna õiglustundega seotud tõekspidamistele ning ajakirjanduse põhiprintsiipidele tuginemine eriliselt oluline,“ lausus Tuus-Laul, kelle sõnul on senises ERRi juhtimises olnud selles osas paraku vajakajäämisi.

Ta lisas, et ERR-i olulisteks märksõnadeks peavad saama professionaalsus, erapooletus, eesti- ja venekeelsete kanalite, kaasa arvatud ETV+, populaarsus ja tugevad väliskorrespondendid.

Rahvusringhäälingu nõukogu kuulutab täna, 24. jaanuaril välja konkursi ERR-i uue juhi leidmiseks.