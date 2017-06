Tüüpiline Eesti suvi: jaaninädal tuleb külm ja vihmane

Suvesoojust järgmise nädala esimeses pooles oodata ei tasu, ilm läheb ainult külmemaks ja iga päev on oodata ka vihma.

Ilmateenitus prognoosib, et ööl vastu homset on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Võib kohati sajada ka hoovihma. Õhutemperatuur on üheksa kuni kuusteist kraadi.

Ka päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, eriti on vihma oodata Lõuna-Eestis. Õhutemperatuur on seitseteist kuni kakskümmend kolm kraadi. Nii öösel kui ka päeval puhub lääne-ja loodetuul neli kuni üheksa, rannikul puhanguti kuni neliteist meetrit sekundis.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Vastu hommikut hakkab Lääne-Eestis vihma sadama ning sadu levib kiiresti mandrile. Puhub läänekaaretuul neli kuni kümme meetrit sekundis, hommikul pöördub tuul lõunakaarde. Võrreldes esmaspäeva ööga langeb ka õhutemperatuur. Nüüd on oodata seitse kuni kaksteist kraadi sooja.

Päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja vihmasadu jätkub. Õhtupoolikul alates läänest sajuhood harvenevad. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb viie kuni kaheteistkümne, saartel ja rannikul on loodetuul puhanguti viisteist meetrit sekundis. Jällegi on õhutemperatuur võrreldes esmaspäevaga palju madalam - oodata on neliteist kuni kaheksateist kraadi sooja.

Kolmapäeva öösel on prognoositud vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul viis kuni kümme, saartel ja rannikul puhanguti kuni viisteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on enam-vähem sama, mis ka eelmisel ööl - ennustatakse kuus kuni kaksteist kraadi.

Päeval jätkub vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul viis kuni kümme, saartel ja rannikul puhanguti kuni viisteist meetrit sekundis. On oodata kolmeteist kuni seitseteist kraadi sooja.

Neljapäeva öösel tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne-ja loodetuul viis kuni üksteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb samaks, mis eelmisel ööl - kuus kuni kaksteist kraadi sooja.

Päeval on jällegi vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul viis kuni üksteist meetrit sekundis. Sooja on kolmteist kuni kuusteist kraadi.