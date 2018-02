Tuttavate hukkumist pealt näinud kohalik: nad olid täiesti tavalised inimesed. Nad ei olnud mingid joodikud

Kuueliikmeline seltskond plaanis enne Kihnu sõitmist Manilaiul aega parajaks teha.

Enne traagilist õnnetust Manija saare lähedal oli musta kaubikuga seltskond teinud peatuse Tõstamaa tanklas. See asub ligi 14 kilomeetrit loodes Manilaiu sadamast, kuhu seltskond umbes kella 12 ajal jõudis.

Väikesele kandile kohaselt on kohalike näod kõigile tuttavad. Bensiinijaamas veel täna töötanud kassapidaja sõnul käis seesama Munalaiu sadama poole suundunud seltskond tema juures ka tankimas.

Arve tasumise eest hoolitses kassapidajale teadaolevalt lähiümbrusest pärit meesterahvas, kes seal kandis aastaid taksojuhi ametit oli pidanud. Kas tema ka autot juhtis, ei ole kindel. Seltskonna üks noorim liige olevat taksojuhi taustaga meesterahval palund bensiiniostu tšekk võtta.

Nad soovisid minna Kihnu, külla sugulastele. Erinevate anonüümseks jääda soovinud kohalike sõnul oli vähemalt pool seltskonda Kihnu juurtega. Mõni neist aga elanud ja töötanud viimasel ajal Soomes ja tulnud vaid paar päeva tagasi kodumaale.

Sadamasse jõudes sõitis seltskond kaubikuga juba praamile, kus aga selgus, et väljumiseni on jäänud üle kahe tunni. Sadamas toona olnud inimeste sõnul oli osa seltskonnast olnud ka silmnähtavalt purjus. Mitu neist täpsemalt, ei osatud öelda. Ühe pealtnägija sõnul vahel nii purjus inimesi praamile ei lastagi.

Seltskond otsustas aga praamilt siiski lahkuda, sest väljumiseni oli aega liiga palju. Neid nähti lahkumas sadamaväravast, kuid keegi ei osanud aimata, kuhu nad pöörata otsustavad.

Väljunud väravast, tegid nad parempöörde alale, kust tavaliselt pääseb saani, hõljuki või ATV-ga merd katvale jääle. Alles eelmisel päeval oli sealt sõitnud hõljuk, mis oli endast maha jätnud ka jälje. Praamilt lahkunud aga otsustas jääle minna tumeda Opel Vivaroga. Sel aastal pole autoga jääle minemine kohalike sõnul kellelgi mõttessegi tulnud.

Veel enne jääle asumist märkas ootamatut parempööret sadamas toimetanud naine. Ta jooksis putkast kohe välja, et minna reisiseltskonda keelama, kuid kahjuks ei jõudnud ta hoiatustki anda.

Kõne häirekeskusele tehti vahetult enne õnnetust

Nüüd tehti kohe kõne päästeametisse. Enne veel, kui Manijasse sõit oli võtnud traagilise pöörde, jõudis üks pealtnägija valida numbri 112, sest kohalikud teadsid, et selline jää autot ei kanna. Veel vähem kaubikut.

Päästeameti pressiesindaja Kristi Kais ütles, et kell 12.07 tuli esimene kõne ja seal teatati juba reaalsest sündmusest - auto oli vajunud läbi jää. Võimalik, et auto jõudis läbi jää vajuda hetkel, mil number oli juba valitud.

Seltskond võinuks esimese märgina võtta juba kohest vajumist vahetult pärast kallast. Nad olid otsapidi vette vajunud kohe alguses, ent siis hoogu suurendand ning kandva jää peal siiski sõitu jätkanud.

Kohalike, aga ka sadamakapteni Jaanus Jürivete sõnul küsitakse tihti sadamast, kas jää Manijani kannab. Kuid seltskond tumeda Opel Vivaroga seda ei teinud. "Tundus, et tegu oli uitmõttega," arvas üks Delfiga suhelnud pealtnägija. Ilmselt polnud neil veel praamis olles kindlat plaani Manijale sõita.

Kohalikud sõidavad Munalaiust Manijale küll, kuid sellistel aegadel, mil jää kannab. Sel talvel pole keegi seda vahemaad autoga ületanud. "Ju nad siis nii kohalikud polnud," kostis mitme Delfiga suhelnud pealtnägija suust traagilise sündmuse kannatanute kohta.

24 minutit jääkülmas vees

Pealtnägijad kirjeldasid Delfile, et auto vajus aeglaselt. "Ei olnud nii, et sulpsti põhja. Algul vajus esiots, seal on ju mootor," kirjeldas üks neist. Veesügavust oli seal kolm meetrit.

Hetkest, mil auto sisse vajus, möödus pealtnägijate sõnul 24 minutit enne, enne kui hõljuki abiga kahe inimese elu päästa suudeti. "Vaatasime kaamera salvestisest, et nad olid vees 24 minutit. 24 minutit jääkülmas vees," rõhutas üks pealtnägija. Nende kahe õnneks oli eelmisel päeval töökorda seatud hõljuk, mis jõudus sündmuspaigale kell 12.24. Kuus minutit hiljem olid 51-aastane naine ja 41-aastane mees kaldale toodud.

Halbade asjade kokkulangevus

Et osa seltskonnast oli alkoholijoobes, oli põhjust arvata ka politseil. "Alkohol ja autorool ei käi kokku," tuletas pärast õnnetust meelde ka Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri.

Päev pärast õnnetust Deliga suhelnud pealtnägija sõnul oli äärmiselt häiriv kuulata, kuidas seltskonda seetõttu joodikuteks tembeldati. "Nad ei olnud joodikud. Nad olid täiesti tavalised inimesed," ütles ta korduvalt.

Ta kirjeldas seltskonda kui täiesti tavalisi inimesi, kes käivad tööl ja elavad normaalset elu. "Üks neist tähistas veel detsembris oma lapse esimest sünnipäeva," rääkis ta.

Täna pärastlõunal lõpetati aktiivsed otsingud. Kuueliikmelisest seltskonnast ühte inimest ei ole leitud.

Täna ja eile sündmuspaigal sukeldunud tuuker Norman Talson ütles, et ei autos ega 15 meetri raadiuses neljandat hukkunut ei olnud.

Talson ütles, et kuna sündmuskoht on laevateele niivõrd lähedal, siis parvlaeva Kihnu Virve pöördel tekkiv hoovus võib olla hukkunu juba kaugemale kandnud.

Eile lõpetati päästetööd kella 21 paiku õhtul sünges pimeduses, lootuses veel siiski leida viimane hukkunu.