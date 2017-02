Tütar, kelle ema ja koer hukkusid Mustamäel ülekäigurajal: emal jäi nägemata, kuidas ma abiellun ja köögi remont jäi ka nüüd tegemata

Tütar räägib õnnetusest, kus autojuht ta ema ja koera ülekäigurajal surnuks sõitis ja põgenes.

Ma ei saanud midagi aru, mis toimub," püüab 24- aastane Katja punasesse varukasse peidetud käega põselt allavoolava pisara.

"Kui suutsin end koguda, tõusin püsti ja nägin, et ema ja Tommi olid umbes viis meetrit kaugemal ja kuigi ema tegi sellist norskamise häält ja hingas, ta ei reageerinud."

"Emal oli vaagnaluu katki, jalamurd, peatrauma, arterite rebend ning talle tehti ka vereülekanne, 13 liitrit, kuid teda ei õnnestunud päästa," räägib Katja.

"Emal jäi nägemata, kuidas ma abiellun ja köögi remont jäi ka nüüd tegemata, millest just laupäeval rääkisime, et see tuleb ära teha."

