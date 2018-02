Turvameetmed Vabaduse väljakul: tänavaid suletakse, kuid betoonplokke ei paigaldata

Homme Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval vabariigi juubeliaastapäeva paraadil turvalisuse tagamiseks betoonplokke ei paigaldata, kuid mõningad tänavad suletakse sõidukitega.

Politsei Põhja prefetuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et

tänavate sulgemine toimub koostöös kaitseväega, selleks kasutatakse sõidukeid ja ka tavalisi metallpiirdeid. Lähemaid üksikasju kasutusele võetavate turvameetmete kohta Kuigi sõnul avaldada ei saa.

Viimasel ajal toimunud rahvaüritustel on turvameetmetele pööratud väga suurt tähelepanu, näiteks on suurendatud korravalvurite arvu ja käidud ürituste toimumispaiku läbi pommikoertega. Piiratud on sõidukite ligipääsu kogunemispaikadele, möödunud suvel noorte laulu- ja tantsupeo ajal kasutati selleks ka betoonplokke.

Üheks turvameetmete karmistamise ja teesulgude kasutuselevõtu põhjuseks on maailmas levima hakanud terrorirünnakute korraldamise viis, kus autodega kihutatakse rahvahulkadesse, niimoodi inimesi vigastades ja surmates.