Turvakodusse pandud poissi on aasta jooksul kolme koha vahel solgutatud

Linn saatis möödunud aasta juunist Tallinnas turvakodus elanud nelja-aastase poisi juuni keskel ajutiselt kolmandasse turvakodusse, põhjuseks ruumides alanud remont.

Samas on linn põhjendanud keeldumist poissi kasvõi suvekski oma tädi juurde maale elama lubada sellega, et ei soovi last ühest kohast teise solgutada, kirjutab ERR.ee.

Maikuu lõpus esitas vanemliku hooleta ja aasta aega turvakodus elanud nelja-aastase Martini (nimi muudetud - toim.) tädi Tallinna linnale kui lapse ajutisele eestkostjale taotluse poiss suvekuudekski oma koju, lammaste ja tädipoegadest eakaaslaste juurde elama lubada.

Sellele juristi koostatud ametlikule pöördumisele pole pere siiani vastust saanud, ent ERR-ile on sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Tõnis Mölder põhjendanud otsust keelduda asjaoluga, et see oleks poisi liigne solgutamine, sest ka turvakodus tekib lapsel teatud harjumus ja kiindumussuhted.

Ometi viibib Martin alates juuni keskpaigast aasta jooksul juba kolmandas turvakodus. Esimest korda viidi ta Lilleküla turvakodust Männi turvakodusse üle möödunud aasta septembris, pärast kolme kuud esimeses peatuskohas.

Loe täisteksti uudisteportaalis ERR.ee