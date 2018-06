Turvakodude vahet solgutatud nelja-aastase poisil tuleb minna tädi pere asemel asendusperre

Möödunud aasta juunist Tallinnas turvakodudes elava nelja-aastase poisi tädi, kes taotleb lapse eestkosteõigust, sai täna teate, et riigikohus ei võtnud menetlusse tema vaiet, milles ta soovis kaebeõigust, et saaks vaidlustada varasemaid kohtuotsuseid. Seega tuleb poisil nüüd ilmselt liikuda asendusperre.

Kohus lähtus seadusest, mille kohaselt saaksid eelmiste astmete kohtuotsuseid vaidlustada üksnes lapse vanemad või vanavanemad, mitte aga tädi, vahendas ERRi uudisteportaal.

ERR on pikalt jälginud, kuidas läheb kohtuvaidlus 4-aastase lapse osas, kelle vanematelt on võetud õigused, kuid kelle tädi soovib väga seda last kasvatada. Poiss on elanud möödunud aasta juunikuust turvakodus, sest lapse ajutine eestkostja Tallinna linn ei poolda tädi perekonda eestkostjana. Poissi on solgutatud läbi kolme turvakodu.

See sügisest väldanud kohtuskäik on perekonna jaoks nüüdseks lõppenud.

Mida perekond edasi plaanib teha, tädi jurist Katrin Kiisk täpsustada ei soovinud. "Tädi pere alla ei anna ja ühtegi ukselinki katsumata ei jäta ehk kasutab kõiki meetmeid, mis täna on, ammendavalt ära," kommenteeris perekonna jurist.

Abilinnapea Tõnis Mölder nentis, et praegu tegeleb linn poisile hoolduspere leidmisega. „Loodame, et Martin saab juba peagi oma hooldusperre ning tema ümber toimuvad emotsionaalsed väljaütlemised saavad lõpu ja Martin saab turvaliselt ja õnnelikult hoolduspere juures elada," kommenteeris abilinnapea.